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После четырехсторонних переговоров: Эрдоган подтвердил продление зернового соглашения на 120 дней

После четырехсторонних переговоров: Эрдоган подтвердил продление зернового соглашения на 120 дней

Реджеп Тайип Эрдоган

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально объявил, что после четырехсторонних переговоров достигнуто соглашение о продлении на 120 дней зернового соглашения, разрешающего экспорт агропродукции из портов Украины, пишет УНН.

Цитата

"В результате четырехсторонних переговоров, организованных Турцией, соглашение о Черноморском зерновом коридоре было продлено на 120 дней с 19 ноября 2022 года в соответствии с решением, принятым между Турцией, Организацией Объединенных Наций, российской федерацией и Украиной", - сообщил Эрдоган в Twitter.

Детали

Президент Турции подчеркнул, что "было ясно видно, насколько важно и выгодно это соглашение для поставки продовольствия и безопасности мира, с доставкой более 11 миллионов тонн зерна и продуктов питания нуждающимся почти 500 кораблями за последние 4 месяца" .

Он выразил благодарность ООН, Генсеку ООН Антониу Гутерришу, путину и Президенту Украины Владимиру Зеленскому, "за их готовность продлить соглашение и поздравить всех, кто внес свой вклад".

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что зерновое соглашение продлили на четыре месяца.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил о согласии "всех сторон" на продление Черноморской зерновой инициативы, в рамках которой осуществляется экспорт агропродукции из портов Украины.

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля. 

Источник: УНН
Теги: зерно, Черное море, Турция, Реджеп Эрдоган
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