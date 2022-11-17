"Мир в Украине - это глобальная потребность. Я знаю, что его можно достичь" - Зеленский

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский во время выступления на Форуме новой экономики Bloomberg (Bloomberg New Economy Forum) заявил, что достижение мира в Украине является глобальной потребностью. Он отметил, что предложенная Киевом формула мира имеет цель полностью демонтировать российские угрозы, передает УНН.

Детали

Зеленский заявил, что глобальная ситуация напрямую зависит от того, когда и как закончится российская агрессия, поэтому Украина предлагает формулу мира "не просто для нас, а для всего мира". По его словам, формула состоит в том, чтобы отвечать на угрозы комплексно, возвращать мир "надежно, долговременно".

"Простым прекращением огня ничего не решишь. Именно такова наша формула... Простым смягчением кризисов, спровоцированных россией, не вернешь стабильность. Надо полностью демонтировать угрозу", - сказал он.

Он подчеркнул, что стабилизация и развитие является одним из путей обеспечения мира, и призвал международные компании к сотрудничеству с Украиной.

Он также призвал международные компании к сотрудничеству с Украиной, ведь "присоединяясь к восстановлению, страны и компании получают стимулы к росту".

Цитата

"Мир в Украине – это глобальная потребность. Подчеркиваю: не временное затишье, не муляж мира, которым соблазняет россия, чтобы просто подготовить новый этап агрессии, – а настоящий мир. Я знаю, что его возможно достичь. Но для этого нужно беречь глобальное единство – и продолжать поддержку нашей борьбы за свободу. Надо беречь глобальную честность – и усиливать давление на россию за террор", – заявил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите лидеров "Большой двадцатки" (G20) и очертил видение пути к миру.