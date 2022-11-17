Украина, скорее всего, получит доступ к месту взрыва от ракеты в Польше - советник Дуды

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Украине, скорее всего, будет предоставлен доступ к месту в Пшеводуве на востоке Польши неподалеку от украинских границ, где во вторник в результате взрыва ракеты погибли два человека, заявил в четверг главный советник президента Польши Анджея Дуды по внешней политике Якуб Кумох, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

"На месте падения ракеты работает польско-американская следственная группа", – заявил Кумох в интервью польской телекомпании.

По его словам, если Польша и США согласятся, то украинцы скоро смогут получить доступ.

"Если обе стороны, польская и американская согласятся, и, насколько мне известно, с американской стороны не будет возражений", - добавил Кумох.

Дополнение

Польша 15 ноября заявила, что ракета упала в Пшеводуве на востоке Польши у границы с Украиной, что произошло, когда россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в результате чего погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заявил по поводу инцидента с падением ракеты, что нет никаких признаков того, что это была умышленная атака на Польшу. И что "многое указывает на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши".

По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, нет никаких признаков того, что падение ракеты в Польше было результатом преднамеренной атаки. И что "предварительный анализ показывает, что инцидент, вероятно, был вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты территории Украины от атак российских крылатых ракет".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ему доложили, что ракета, которая упала на территории Польши за прошедшие сутки, – не была украинской.

Украина выступила за совместное изучение инцидента с падением ракеты в Польше и просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва.