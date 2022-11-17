"Это не доказательство" - Байден о словах Зеленского о ракете в Польше

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент США Джо Байден в четверг отреагировал на вчерашнее заявление украинского коллеги Владимира Зеленского о том, что украинская ракета не была ответственна за взрыв в Польше во вторник, в результате которого погибли два человека. Об этом информирует американский телеканал CNN, пишет УНН.

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"Это не доказательство", - ответил Байден журналистам в Белом доме, комментируя слова Зеленского.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский 16 ноября сказал, что ему доложили, что ракета, которая упала на территории Польши за прошедшие сутки, – не была украинской.

Дополнение

Польша 15 ноября заявила, что ракета упала в Пшеводуве на востоке Польши у границы с Украиной, что произошло, когда россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в результате чего погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заявил по поводу инцидента с падением ракеты, что нет никаких признаков того, что это была умышленная атака на Польшу. И что "многое указывает на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши".

По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, нет никаких признаков того, что падение ракеты в Польше было результатом преднамеренной атаки. И что "предварительный анализ показывает, что инцидент, вероятно, был вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты территории Украины от атак российских крылатых ракет".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ему доложили, что ракета, которая упала на территории Польши за прошедшие сутки, – не была украинской.

Украина выступила за совместное изучение инцидента с падением ракеты в Польше и просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва.