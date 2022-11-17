На 100% никто не знает, что произошло: Зеленский анонсировал допуск Украины к расследованию падения ракеты в Польше

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Украинских специалистов допустят к расследованию обстоятельств падения ракеты в польском Пшеводуве, недалеко от границы Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время участия в Bloomberg New Economy Forum, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Цитата

"Вчера мы настаивали, чтобы нас включили в созданную следственную комиссию, и уже поздно вечером мы получили подтверждение, что наши специалисты отправятся на место и будут участвовать в расследовании", - сказал Зеленский.

Детали

Зеленский поблагодарил за поддержку Украины с системами ПВО и отметил, что это не первый случай, когда части российской ракеты падают на территорию другой страны. Он привел пример Молдовы, на территорию которой 31 октября упали обломки ракеты рф.

При этом, как отмечает издание, Президент Украины, похоже, смягчил позицию относительно своей настойчивости на том, что причиной взрыва в Польше на этой неделе была только российская ракета, и сказал, что команда проведет расследование. Зеленский, как сообщается, сказал, что "его военные чиновники сказали ему, что изображения воронки на месте взрыва предполагают, что она не могла быть вызвана исключительно остатками украинской противовоздушной ракеты".

"Я не знаю на 100% – я думаю, что мир тоже не знает на 100%, что произошло", – сказал Зеленский в интервью, которое цитирует Bloomberg.

Он сказал, что был уверен, что это была российская ракета: "Я уверен, что это была российская ракета, мы стреляли ПВО, но отдельно. Мы благодарны, что нас не обвиняют, потому что мы боремся с российскими ракетами на нашей территории".

Контекст

Польша 15 ноября заявила, что ракета упала в Пшеводуве на востоке Польши у границы с Украиной, что произошло, когда россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в результате чего погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заявил по поводу инцидента с падением ракеты, что нет никаких признаков того, что это была умышленная атака на Польшу. И что "многое указывает на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши".

По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, нет никаких признаков того, что падение ракеты в Польше было результатом преднамеренной атаки. И что "предварительный анализ показывает, что инцидент, вероятно, был вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты территории Украины от атак российских крылатых ракет".

Украина выступила за совместное изучение инцидента с падением ракеты в Польше и просила безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва.

Напомним

Президент США Джо Байден отреагировал на заявление Зеленского о том, что украинская ракета не была ответственна за взрыв в Польше.