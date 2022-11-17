Украина может стать источником нового глобального развития - Зеленский
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский во время выступления на Форуме новой экономики Bloomberg (Bloomberg New Economy Forum) заявил, что Украина может стать источником нового глобального развития, как только восстановит территориальную целостность и гарантирует надежный мир. Об этом пишет УНН, ссылаясь на страницу Зеленского в Telegram.
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"Когда мы восстановим территориальную целостность и гарантируем надежный мир, Украина станет мощным источником нового глобального развития. И это не просто экономика, а именно современная экономика", - заявил президент.
Детали
По словам Зеленского, Украина способна заместить чистой энергией российское ископаемое топливо, поскольку имеет потенциал в низкоуглеродистой энергетике.
"Украина способна стать ключевым партнером Европейского Союза для целей декарбонизации. Мы станем одним из основных поставщиков "зеленого" водорода и "зеленого" электричества в ЕС. Климатические условия Украины, свободные площади, энергия солнца, энергия ветра позволяют производить "зеленую" "электричество с очень конкурентной себестоимостью", - сказал он.
Президент сообщил, что за три года до полномасштабного вторжения рф в стране было построено 7 гигаватт возобновляемой энергетики. К тому же, добавил он, Украина может производить "десятки миллионов тонн зеленого и дешевого аммиака" и имеет сильные позиции в биоэнергетике, атомной энергетике и энергетической инфраструктуре, объединенной с энергосетью Евросоюза.
"Сейчас имеем решение одной из крупнейших австралийских частных инвестиционных групп, которая обязалась инвестировать первые 500 миллионов долларов именно в инициативу относительно "зеленого" роста Украины в рамках создания Фонда восстановления объемом 25 миллиардов долларов. Я благодарен господину Эндрю Форресту за решение быть первым, а также господину Ларри Финку из BlackRock за помощь в структурировании этого Фонда", – проинформировал Зеленский.
Кроме этого он отметил, что современная экономика "нуждается в литии, графите и других редкоземельных металлах", наибольшие запасы в Европе некоторых есть в Украине. Зеленский предложил продлить Черноморскую инициативу бессрочно, чтобы обеспечить стабильность.
Напомним
Зеленский во время выступления на Bloomberg New Economy Forum заявил, что достижение мира в Украине является глобальной потребностью.