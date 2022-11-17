Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,09 0,0347 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Выборы главы Национального олимпийского комитета
Эксклюзивные новости УНН
"Санкции в нефтегазовом секторе становятся более реалистичными" - политолог об осуждении лидерами G20 российской агрессии против Украины
"Санкции в нефтегазовом секторе становятся более реалистичными" - политолог об осуждении лидерами G20 российской агрессии против Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4545

Федоров рассказал, как предложил Шмыгалю "правительство как ІТ-компания": о чем идет речь

Федоров рассказал, как предложил Шмыгалю "правительство как ІТ-компания": о чем идет речь

Михаил Федоров

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины сМихаил Федоров презентовал Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю идею создания для каждого министерства команд для решения конкретных задач, после чего такие команды распускали бы. Об этом Федоров рассказал во время выступления на Киевском международном экономическом форуме, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Правительство будущего - это правительство, похожее на ІТ-компанию... Только вчера Премьер-министру презентовал идею, чтобы создать для каждого министерства возможность, в рамках численности и бюджета, создания команд для решения задач и потом, чтобы можно было ликвидировать эту команду. Быстро нанимаешь людей, ставишь задачу, публично об этом говоришь, решаешь эту задачу, а потом можешь эту команду увольнять", - рассказал Федоров.

Он отметил, что в существующей сегодня бюрократии невозможно этого делать.

Дополнение

Шмыгаль сообщал, что после войны правительство Украины хочет уменьшить роль государства в экономике. 

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Михаил Федоров, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Федоров Михаил
Федоров Михаил
Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.