Федоров рассказал, как предложил Шмыгалю "правительство как ІТ-компания": о чем идет речь

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины сМихаил Федоров презентовал Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю идею создания для каждого министерства команд для решения конкретных задач, после чего такие команды распускали бы. Об этом Федоров рассказал во время выступления на Киевском международном экономическом форуме, передает корреспондент УНН.

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"Правительство будущего - это правительство, похожее на ІТ-компанию... Только вчера Премьер-министру презентовал идею, чтобы создать для каждого министерства возможность, в рамках численности и бюджета, создания команд для решения задач и потом, чтобы можно было ликвидировать эту команду. Быстро нанимаешь людей, ставишь задачу, публично об этом говоришь, решаешь эту задачу, а потом можешь эту команду увольнять", - рассказал Федоров.

Он отметил, что в существующей сегодня бюрократии невозможно этого делать.

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Шмыгаль сообщал, что после войны правительство Украины хочет уменьшить роль государства в экономике.