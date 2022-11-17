"На скамье подсудимых должны оказаться и заказчики": Зеленский о приговоре по делу МН17

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал историческое решение по приговору Окружного суда Гааги по делу МН17. В своем Twitter он подчеркнул, что на скамье подсудимых должны оказаться и заказчики, передает УНН.

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“Важное решение суда в Гааге. Первые приговоры виновным в сбитии MH17. Но необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что безнаказанность ведет к новым преступлениям. Должны развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства – и тогдашние, и нынешние – будет неизбежным”, – написал он.

Дополнение

Суд в Нидерландах объявил приговор по делу об уничтожении пассажирского самолета Boeing рейса MH17 Malaysia Airlines в небе над Донбассом в июле 2014 года. Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Леониду Харченко было присуждено заочно пожизненное заключение.

Дело MH17

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

24 мая 2018 года совместная следственная группа по расследованию крушения рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53 бригаде из города Курска в российской федерации.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта 2020 года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбитии самолета рейса MH17.

Подозреваемые – трое граждан россии и один Украины – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, обвиняемые в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.