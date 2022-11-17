Новости: Политика
17 ноября 2022, 17:18 • Виктория Данильченко • 7830
Зеленский назначил Венедиктову послом Украины в Швейцарии
Ирина Венедиктова
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский назначил бывшего Генерального прокурора Ирину Венедиктову послом Украины в Швейцарии. Соответствующий указ №786/2022 опубликован на сайте главы государства, передает УНН.
Цитата
"Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Швейцарской Конфедерации", – говорится в указе.
Напомним
19 июля 2022 года Владимир Зеленский уволил Ирину Венедиктову с должности Генерального прокурора Украины.
Позже народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Венедиктову рассматривают на должность посла Украины в Швейцарии.
Источник: УНН
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