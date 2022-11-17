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Зеленский назначил Венедиктову послом Украины в Швейцарии

Зеленский назначил Венедиктову послом Украины в Швейцарии

Ирина Венедиктова

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский назначил бывшего Генерального прокурора Ирину Венедиктову послом Украины в Швейцарии. Соответствующий указ №786/2022 опубликован на сайте главы государства, передает УНН.

Цитата

"Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Швейцарской Конфедерации", – говорится в указе.

Напомним

19 июля 2022 года Владимир Зеленский уволил Ирину Венедиктову с должности Генерального прокурора Украины.

Позже народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Венедиктову рассматривают на должность посла Украины в Швейцарии.

Источник: УНН
Теги: посол, Швейцария, Владимир Зеленский
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