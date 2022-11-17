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Зеленский назначил начальников управлений СБУ в трех областях

Зеленский назначил начальников управлений СБУ в трех областях

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский назначил новых начальников управления Службы безопасности Украины в Житомирской, Кировоградской и Тернопольской областях. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, передает УНН.

Детали

Начальником управления СБУ в Житомирской области назначен Владимир Компаниченко, в Кировоградской – Сергей Кононенко, в Тернопольской – Василий Демьянчук.

Напомним

17 ноября Владимир Зеленский назначил бывшего Генерального прокурора Ирину Венедиктову послом Украины в Швейцарии.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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