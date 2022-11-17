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"Санкции в нефтегазовом секторе становятся более реалистичными" - политолог об осуждении лидерами G20 российской агрессии против Украины
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Так ведут себя террористы ИГИЛ: в МИД ответили на заявления пескова относительно целенаправленных ударов по Украине

Так ведут себя террористы ИГИЛ: в МИД ответили на заявления пескова относительно целенаправленных ударов по Украине

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Заявление пресс-секретаря российского президента дмитрия пескова о том, что россия целенаправленно наносит ракетные удары по инфраструктуре Украины, должна открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что россия стремится к переговорам. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает УНН.

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“Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования. россия действует как государство-террорист. Заявление песковая должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что россия стремится к переговорам”, – сказал он.

Дополнение

Николенко добавил, что российскую агрессию разговорами не остановить. Ее можно остановить только системами ПВО, танками и РСЗО.

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Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, война
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