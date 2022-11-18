Если мир будет работать в единстве, голод будет повержен, — Зеленский

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Во время вечернего обращения Владимир Зеленский рассказал актуальную информацию вокруг "зернового соглашения". Президент рассказал, что с начала зернового соглашения было экспортировано более 11 млн. тонн украинской продовольственной продукции, передает УНН.

Детали

Президент сообщил, что за время с 1 августа из портов Большой Одессы вышли уже более 450 судов. Общий объем продовольствия – 11 млн. тонн.

Украинское продовольствие поставлялось в такие страны как Марокко, Алжир, Ливия, Тунис, Египет, Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Йемен, Ливан, Бангладеш, Китай, Индия, Индонезия, Турция, а также страны Европейского Союза.

"Десяти миллионов людей, прежде всего в странах Африки, спасены от голода, в частности путем поставки в рамках Продовольственной программы ООН из наших портов. Удалось и снизить напряжение на глобальном продовольственном рынке. А это значит, что цены на еду существенно меньше, чем могли бы быть без нашего продовольственного экспорта", — заявил Президент.

Вчера в Офисе Президента состоялось совещание по инициативе Grain from Ukraine. Украина получила согласие присоединиться к работе инициативы от таких стран как Германия, Польша, Бельгия, Япония, Турция и США. Но это те, кто уже принял решение — стран-участниц будет больше.

Цитата

"Смысл очень прост и максимально конкретный. Все страны мира вместе с Украиной могут обеспечить поставки продовольствия для тех в мире, кто больше всего страдает от дефицита пищи. Уже скоро предоставим больше деталей, как это будет работать. Я считаю, что этот русский агрессия должна привести весь мир к очевидному выводу: никогда больше в мире не должно быть массового голода. Если мир будет работать в единстве, голод будет повержен", — сказал Президент.

Напомним

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия чувствовала, что мир не примет ее отказ от возобновления "зернового соглашения".

Дополнение

Россия и Украина договорились о продлении соглашения, разрешающего экспорт зерна из украинских портов через безопасный коридор в Черном море. Соглашение продлится на тех же условиях, что и раньше. Суда будут перевозить зерно из трех украинских портов: Черноморска, Одессы и Южного.

Соглашение, заключенное через посредство Организации Объединенных Наций и Турции, должно было закончиться в субботу и теперь продлится еще как минимум 120 дней.

Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла.