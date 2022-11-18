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Владимир Зеленский: более 32 тысяч украинцев и украинок награждены за оборону страны

Владимир Зеленский: более 32 тысяч украинцев и украинок награждены за оборону страны

Владимир Зеленский во время церемонии

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем обращении заявил, что подписал документы о награждении государственными наградами 402 служащих ВСУ Украины, передает УНН.

Цитата

"Подписал сегодня несколько указов о награждении наших воинов. 402 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами", — сказал Зеленский.

Детали

Всего за время с 24 февраля уже более 32 тыс. украинцев и украинок были награждены за храбрость в боях. 4950 из них – посмертно.

"Должны всегда помнить, сколько людей отдали свои жизни, чтобы спасти Украину и свободу", — добавил Президент.

Напомним

Президент Владимир Зеленский назначил новых начальников управлений Службы безопасности Украины в Житомирской, Кировоградской и Тернопольской областях.

Источник: УНН
Теги: награды, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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