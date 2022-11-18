Владимир Зеленский: более 32 тысяч украинцев и украинок награждены за оборону страны
Владимир Зеленский во время церемонии
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем обращении заявил, что подписал документы о награждении государственными наградами 402 служащих ВСУ Украины, передает УНН.
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"Подписал сегодня несколько указов о награждении наших воинов. 402 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами", — сказал Зеленский.
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Всего за время с 24 февраля уже более 32 тыс. украинцев и украинок были награждены за храбрость в боях. 4950 из них – посмертно.
"Должны всегда помнить, сколько людей отдали свои жизни, чтобы спасти Украину и свободу", — добавил Президент.
Напомним
Президент Владимир Зеленский назначил новых начальников управлений Службы безопасности Украины в Житомирской, Кировоградской и Тернопольской областях.
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