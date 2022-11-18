Макрон: война в Украине - проблема Азии также

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу призвал азиатские страны присоединиться к "растущему консенсусу" против войны в Украине, заявив им, что война – это и "ваша проблема", пишет УНН со ссылкой на France 24.

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Макрон сказал бизнес-лидерам в кулуарах саммита Тихоокеанского региона, что Франция пытается "создать растущий консенсус, чтобы сказать, что эта война также является вашей проблемой, потому что она вызовет большую дестабилизацию".

Ранее

Встреча между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его китайским коллегой Си Цзиньпином состоялась на полях саммита G20 на индонезийском острове Бали.

По итогам французский лидер заявил, что вместе с Си Цзиньпином призывает к уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и что Франция и Китай полны решимости остановить эскалацию и преодолеть последствия войны в Украине.