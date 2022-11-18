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Ватикан готов выступить посредником, чтобы положить конец войне в Украине - Папа Римский

Ватикан готов выступить посредником, чтобы положить конец войне в Украине - Папа Римский

Папа Римский Франциск

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Папа Римский Франциск подтвердил в пятницу, что Ватикан готов сделать все возможное, чтобы выступить посредником и положить конец конфликту между россией и Украиной, сказал понтифик в интервью итальянской газете, которое цитирует Reuters, пишет УНН.

Детали

На вопрос, верит ли он в возможность примирения москвы и Киева, понтифик призвал всех не сдаваться.

«Но каждый должен посвятить себя демилитаризации сердец, начиная со своего собственного, а затем обезвреживаю, обезоруживаю насилия. Мы все должны быть пацифистами. Желать мира, а не просто перемирия, которое может служить только для перевооружения. Настоящего мира, являющегося плодом диалога», – сказал он итальянской ежедневной газете La Stampa.

Ранее

Папа Римский Франциск 16 ноября осудил последнюю волну российских ракетных обстрелов Украины. Он призвал к прекращению огня, чтобы предотвратить риск эскалации конфликта, и попросил Бога "спешить" прекратить войну.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Ватикан, Папа Римский, война
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