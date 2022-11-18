Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,77 -0,3254 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Где ракета, которую С-300 должна была бы сбить?" - эксперт дал предположение, почему в заявлениях стран НАТО ни слова о российской ракете на территории Польши
"Где ракета, которую С-300 должна была бы сбить?" - эксперт дал предположение, почему в заявлениях стран НАТО ни слова о российской ракете на территории Польши
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4995

Для обсуждения финансовой поддержки: в Украину прибыл вице-президент Еврокомиссии

Для обсуждения финансовой поддержки: в Украину прибыл вице-президент Еврокомиссии

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис прибыл в Киев, чтобы обсудить поддержку Украины со стороны ЕС, сосредоточиться на чрезвычайной финансовой поддержке и планах на 2023 год, передает УНН

Цитата

«Прибыл в Киев, чтобы обсудить поддержку Украины со стороны ЕС, сосредоточиться на чрезвычайной финансовой поддержке и наших планах на 2023 год. Я также обсужу с Зеленским и Шмыгалем и конкретные шаги для более тесной экономической интеграции между ЕС и Украиной», - сообщил Домбровскис в Twitter.

Детали

Также заместитель гендиректора Генерального директората по соседству и переговорам о расширении ЕК Катарина Матернова написала в Twitter, что сопровождает в Киеве Домбровскиса.

«Прекрасно вернуться в Киев, сопровождаю Домбровскиса. Жду обсуждения с Кубраковым и Найемом нашей поддержки в восстановлении критической инфраструктуры, разрушенной российскими обстрелами», - написала она в Twitter.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил в Twitter, что встретился с Домбровскисом и Матерновой.

«Важная встреча с Домбровскисом и Матерновой. Осмотрели отреставрированный мост в селе Стоянка. Он был отремонтирован с помощью ЕС. Спасибо за поддержку Украины в столь тяжелое время и за помощь в ремонте транспортной инфраструктуры», - написал Кубраков.

Дополнение

Еврокомиссия предложила предоставить Украине 18 млрд евро макрофина.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Еврокомиссия, война, инфраструктура, помощь, Мининфраструктуры
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.