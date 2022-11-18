В офисе Дуды заявили, что падение ракеты не повлекло за собой напряжение между Польшей и Украиной

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Взрыв в Пшеводуве возле польско-украинской границы не вызвал напряжение между Киевом и Варшавой. Не было даже бурного обмена мнениями между президентами, их советниками или командой, сообщил глава Бюро международной политики в Канцелярии президента Польши Якуб Кумох в интервью Polsat News, передает УНН.

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"Я бы не утверждал, что между Варшавой и Киевом было какое-то большое напряжение. Не было даже бурного обмена мнениями между президентами или между нами, их советниками или сотрудничающей командой", - сказал он.

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Кумох подчеркнул, что для Польши было важно определить, было ли падение ракеты умышленной атакой. По его словам, взрыв не был нападением на страну, а трагическим случаем, в котором виновата россия, которая продолжает войну против Украины.

Он напомнил, что польская и американская стороны склоняются к гипотезе, что это была ракета украинских ПВО, не попавшая в цель и в которой не сработал старый советский аппарат самоликвидации. В то же время Кумох признал, что в Польше приняли во внимание информацию, что Пшеводув, где упала ракета, имеет такую ​​же широту, как Киев, и ту же долготу, что и Львов.

"Так говорит украинская сторона, и, конечно, к этому нужно прислушиваться", - заметил глава Бюро.

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Напомним

Украинских специалистов должны были бы допустить к расследованию обстоятельств падения ракеты в польском Пшеводуве, недалеко от границы Украины.

Спикер польского МИД Лукаш Ясина заявил, что результаты расследования обстрела станут известны через несколько дней.