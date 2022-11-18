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Эрдоган поговорил по телефону с путиным о войне рф против Украины и "зерновом коридоре"

Эрдоган поговорил по телефону с путиным о войне рф против Украины и "зерновом коридоре"

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным. Согласно заявлению управления коммуникаций турецкого президента, сторонами обсуждались региональные вопросы, в том числе развитие турецко-российских отношений и вопросы "зернового коридора", сообщает Anadolu, пишет УНН.

Детали

Во время разговора Эрдоган поблагодарил путина за "конструктивную позицию по продлению на 120 дней Стамбульского соглашения об экспорте зерна".

"Заявив, что продолжение российско-украинской войны повысит риски и поэтому необходимо возобновить дипломатические переговоры, Эрдоган заявил, что контакты глав российской и американской разведок в Турции играют ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации на местах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по поводу предложения путина по созданию газового хаба в Турции, Эрдоган отметил, что команды проведут необходимые технические, юридические и коммерческие оценки для скорейшего достижения общих целей.

Напомним

Эрдоган собирается снова поговорить с Зеленским.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, Турция, Реджеп Эрдоган
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