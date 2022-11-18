"Думает, что может всех засадить": волонтер из Умани рассказала об уголовном деле, инициированном против нее нардепом Яценко

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Волонтер из Умани Ольга Сытник продолжает свою деятельность, несмотря на уголовное дело, инициированное против нее народным депутатом Антоном Яценко. В комментарии УНН Сытник рассказала, что не обращает внимания на упреки нардепа, ведь открытие уголовных дел против оппонентов – обычное для Яценко дело.

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“Он (Антон Яценко, – ред.) же всем, кто против него что-нибудь напишет, сразу уголовные производства организует. Он думает, что он всех может засадить, что он здесь всемогущий. И Олега Герваса (защитник Донецкого аэропорта, – ред.) (...) Олег подавал на него в суд, потому что он его мародером и убийцей назвал. Что он убивал и насиловал мирное население, находясь в районе аэропорта. И Олег подал на него в суд и выиграл этот суд”, – рассказала волонтер.

Она добавила, что на ее волонтерскую деятельность уголовное дело не влияет, ведь люди понимают, что они помогают им.

“Я вам хочу сказать, что люди понимают. Потому что люди знают, что мы действительно помогаем. Принцип нашей работы таков, что, прежде чем уезжать, мы каждого обзваниваем. Ребятам и родители, и жены, и сестры, и друзья приносят передачи, нами передают и все знают, что мы действительно работаем, и что эта помощь до ребят действительно доходит”, – отметила Сытник.

Напомним

Ольге Сытник объявили подозрение в хулиганстве из-за того, что она в апреле вместе с другими активистами посетила приемную Яценко, чтобы узнать, где он был в начале полномасштабной войны в Украине и почему не голосовал в Раде за введение военного положения. Не получив ответа, активисты забросали нардепа мукой и яйцами, из-за чего тот обратился к правоохранителям.

Однако Яценко хочет переквалифицировать дело на “угрозу или насилие в отношении государственного деятеля”, которое предусматривает более жесткое наказание.

Добавим, что Яценко уже не в первый раз использует депутатский мандат, чтобы инициировать уголовные дела против волонтеров. Он обвинил в мошенничестве еще одного черкасского активиста Владимира Нетребенко. Тот в свою очередь подал иск против нардепа о защите чести и достоинства.