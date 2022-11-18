Украина в 2023 году сможет самостоятельно обеспечить потребности сил обороны в бронежилетах и шлемах - Резников

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В следующем году Украина будет способна самостоятельно обеспечить все потребности сил обороны в бронежилетах и шлемах. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook, передает УНН.

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«По состоянию на сейчас ситуация такова… В следующем году Украина будет способна самостоятельно обеспечить все силы обороны в бронежилетах и ​​шлемах. Импорт по необходимости может стать точечным дополнением. На столе передо мной – экземпляры шлемов и бронежилетов украинского производства, соответствующие 4 и 6 классу защиты по стандартам НАТО. Подчеркиваю. То, что вы видите, – не импортировано и дальше собрано-сшито. А произведено. От стальных и керамических плит до ткани, фурнитуры, специальных нитей и т.п.», – написал Резников.

Детали

Резников отметил, что в марте и апреле ситуация с обеспечением шлемами и бронежилетами была непростой - "на весь киевский гарнизон минувшей зимой официально находился в резерве 1 шлем".

«По состоянию на 17 ноября 2022 года Министерство обороны не только обеспечило текущие потребности Вооруженных Сил Украины, но и сформировало и уже пару месяцев поддерживает для армии резерв в виде более 200 тыс. бронежилетов и более 100 тыс. шлемов», – отметил Резников.

По его словам, зимой 2022 года украинские производители бронежилетов были способны произвести 3-5 тыс. единиц брони в месяц. Что совершенно не отвечало запросам военных.

«Когда возникла необходимость быстро снабжать армию, численность которой взрывная росла, Минобороны пришлось активно работать на внешнем рынке, импортировать. В целях диверсификации были заключены десятки контрактов. Мы также обращались за помощью к международным партнерам. Большую помощь тогда оказали наши граждане, волонтеры», – рассказал Резников.

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Он подчеркнул, что Минобороны сделало все от них зависящее и даже больше, чтобы украинские производители бронезащиты смогли сохранить и нарастить производственные мощности.