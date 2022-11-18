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Зеленский сменил состав Ставки: кого добавил

Зеленский сменил состав Ставки: кого добавил

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего, добавив министра инфраструктуры Александра Кубракова и заместителя руководителя Офиса президента Романа Машовеца. Соответствующий указ №790/2022 опубликован на сайте главы государства, передает УНН.

Цитата

"Согласно статье 8 закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю (...) ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего таких лиц: Кубраков Александр Николаевич – министр инфраструктуры Украины, Машовец Роман Васильевич — заместитель руководителя Офиса президента Украины", – говорится в указе.

Напомним

16 ноября Владимир Зеленский собрал Ставку из-за падения ракеты в Польше.

Источник: УНН
Теги: указы, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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