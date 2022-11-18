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"Где ракета, которую С-300 должна была бы сбить?" - эксперт дал предположение, почему в заявлениях стран НАТО ни слова о российской ракете на территории Польши
"Где ракета, которую С-300 должна была бы сбить?" - эксперт дал предположение, почему в заявлениях стран НАТО ни слова о российской ракете на территории Польши
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Украинские специалисты уже работают на месте падения ракеты в Польше - Кулеба

Украинские специалисты уже работают на месте падения ракеты в Польше - Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Украинских специалистов допустили на место падения ракеты в Пшеводуве на востоке Польши у границы с Украиной, они уже работают, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Украинские специалисты уже работают на месте трагедии в Пшевудове, вызванной ракетным террором россии против Украины. Я благодарен польской стороне за предоставление им доступа. Мы продолжим наше сотрудничество открыто и конструктивно, как это делают ближайшие друзья", - отметил Кулеба.

Контекст

Польша 15 ноября заявила, что ракета упала в Пшеводуве на востоке Польши у границы с Украиной, что произошло, когда россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в результате чего погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заявил по поводу инцидента с падением ракеты, что нет никаких признаков того, что это была умышленная атака на Польшу. И что "многое указывает на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши".

По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, нет никаких признаков того, что падение ракеты в Польше было результатом преднамеренной атаки. И что "предварительный анализ показывает, что инцидент, вероятно, был вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты территории Украины от атак российских крылатых ракет".

Украина выступила за совместное изучение инцидента с падением ракеты в Польше и просила безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, Польша, война, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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