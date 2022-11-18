Российские войска до сих пор находятся на Кинбурнской косе – Ким

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Российские военные до сих пор находятся на Кинбурнской косе в Николаевской области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

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Так, отвечая на вопрос, можно ли сейчас говорить о событиях на этой территории, Ким ответил:

“Не можем говорить. Там находятся российские войска. Поэтому это вопрос времени. Но сейчас можно эту тему оставить на время и не ожидать что-то изменится”, – сказал Ким.

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Народный депутат Украины, военный ВСУ Роман Костенко сообщил, что город Снигиревка освобожден нашими силами, и что "это последний город, который удерживался противником, в Николаевской области. Поэтому мы можем сказать, что Николаевская область полностью освобождена".