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"Где ракета, которую С-300 должна была бы сбить?" - эксперт дал предположение, почему в заявлениях стран НАТО ни слова о российской ракете на территории Польши
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Еврокомиссия: падение ракеты в Польше – результат массированных российских атак на украинские города

Еврокомиссия: падение ракеты в Польше – результат массированных российских атак на украинские города

Валдис Домбровскис

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что недавний трагический инцидент в Польше является результатом массированных российских атак на украинские города. Об этом он заявил во время брифинга в Киеве с премьером Денисом Шмыгалем, передает УНН.

Цитата

“Недавний трагический инцидент в Польше является результатом массированной волны ракетных атак на украинские города россией, направленной на гражданское население и гражданскую инфраструктуру. Эти атаки являются грубым нарушением международного права. россия должна прекратить свою незаконную войну. Европейский Союз остается незыблемым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и ее неотъемлемого права на самооборону против агрессии россии в соответствии с хартией ООН”, – сказал он.

Дополнение

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что падение рэкеты было несчастным случаем.

Украинских специалистов допустили на место падения ракеты в Пшеводуве на востоке Польши у границы с Украиной, они уже работают, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Источник: УНН
Теги: Украина, Еврокомиссия, Польша, ракета, война
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