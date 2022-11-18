Зеленский созвонился с Эрдоганом: обсудили энергетическое сотрудничество

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили энергетическое сотрудничество и поприветствовали продолжение "зерновой инициативы". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.

Цитата

"В телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом мы поприветствовали продление зернового соглашения. Поблагодарил за поддержку нашей инициативы "Зерно из Украины" и заверил, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной стабильности. Также речь шла о безопасности и энергетическом сотрудничестве", – сообщил Зеленский.

Напомним

Ракетные удары россии вывели из строя почти половину энергосистемы Украины.