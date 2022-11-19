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Зеленский рассказал о ситуации со светом в регионах Украины

Зеленский рассказал о ситуации со светом в регионах Украины

Владимир Зеленский

Источник: Офис Президента

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Во время вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в 17 регионах и в столице, передает УНН.

Детали

Как отметил Президент, на протяжении всех суток энергетики работали, чтобы восстановить нормальную техническую возможность поставки электричества, благодаря чему 18 ноября аварийных отключений стало значительно меньше.

Цитата

"По состоянию на вечер в большинстве областей, где продолжаются отключения, действовали именно стабилизационные почасовые графики. Аварийные же отключения применяли в большей степени в Одесской области и в Киеве", — сказал Глава государства.

"Трудная ситуация с энергоснабжением сохраняется в целом в 17 регионах и в столице. Киевская область и Киев, очень тяжело – Одесская область, а еще Винницкая и Тернопольская область", — добавил Президент.

Добавим

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город может оказаться в ситуации, когда света может не быть неделями.

Источник: УНН
Теги: свет, обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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