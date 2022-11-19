Зеленский на форуме безопасности в Галифаксе: россия ищет краткосрочное перемирие, чтобы восстановить силы

КИЕВ. 19 ноября. УНН. россия ищет краткосрочное перемирие, чтобы восстановить силы. Об этом на обращении к Международному форуму безопасности в Галифаксе заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

“Просто окончание войны еще не гарантирует мира. россия сейчас ищет краткосрочное перемирие – передышку, чтобы восстановить силы. Кто-то назвал бы это окончанием войны. Но такая пауза только усугубит ситуацию. Нельзя назвать миром и какие-либо идеи уступок нашей землей или нашим суверенитетом, что звучали когда-то. Аморальные компромиссы приведут к новой крови. Настоящий долговременный и честный мир может стать результатом лишь полного демонтирования во всех элементах российской агрессии”, – сказал Президент.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 83 880 человек, 2 885 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.