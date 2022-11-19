Михаил Саакашвили был отравлен после ареста – заявление адвоката

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, был отравлен после ареста, это подтвердили данные экспертизы. Об этом заявил адвокат Валерий Гелбахиани, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Цитата

"Все болезни, которые имеет Саакашвили, все симптомы, могут быть вызваны этим отравлением. Он сам давно подозревал, что его отравили. Иначе бы его болезни так не развивались", - сказал Гелбахиани.

Подробности, по словам адвоката, будут обнародованы через два дня.

Добавим

На данном этапе Гелбахиани сообщил лишь, что в заключении иностранной экспертизы указан список обнаруженных в организме ядовитых веществ.

Адвокат сказал, что дополнительное исследование нужно для того, чтобы определить сроки, когда произошло отравление — во время пребывания в тюрьме или после перевода несколько месяцев назад в клинику "Вивамед".

Мать Михаила Саакашвили, Гиули Аласания, сообщила журналистам, что речь идет о повышенном содержании тяжелых металлов: ртути, бария, талии.

Представители пенитенциарной системы пока не делали ответных заявлений. Власти Грузии ранее неоднократно заявляли в ответ на обеспокоенность семьи и адвокатов Саакашвили, что состояние здоровья экс-президента не внушает особых опасений и ему оказывается вся необходимая помощь в клинике.

Отец третьего президента Николоз Саакашвили на днях призвал поклонников Михаила Саакашвили выйти на акцию 20 ноября в Тбилиси с требованием перевода его на лечение за границу.

Дополнение

Саакашвили, который по завершении своего президентского срока в Грузии жил и работал в Украине, тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и заключен в тюрьму.

Состояние здоровья политика сильно ухудшилось после двух голодовок. Под охраной в тбилисской клинике "Вивамед" Саакашвили остается с мая.