Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,77 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Где ракета, которую С-300 должна была бы сбить?" - эксперт дал предположение, почему в заявлениях стран НАТО ни слова о российской ракете на территории Польши
"Где ракета, которую С-300 должна была бы сбить?" - эксперт дал предположение, почему в заявлениях стран НАТО ни слова о российской ракете на территории Польши
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
11475

Последние массированные атаки россии привели к убыткам в миллиард долларов – Гетманцев

Последние массированные атаки россии привели к убыткам в миллиард долларов – Гетманцев

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Массированные ракетные атаки россии по Украине 15 ноября привели к экономическому ущербу, близкому к миллиарду долларов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил председатель комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев, передает УНН.

Цитата

“Потери экономики на самом деле колоссальны. Если мы говорим о конкретных цифрах, то по нашим подсчетам, атака 15 ноября привела к миллиарду долларов прямого ущерба экономике нашего государства. Если мы говорим в цифрах ВВП, то Министерство экономики уже скорректировало свой макропрогноз в сторону увеличения падения ВВП до 39% в октябре. То есть, в результате атак в октябре, соответственно в ноябре атаки не уменьшились, а увеличились. Поэтому падение будет продолжаться”, – сказал он.

Детали

Гетманцев отметил, что ремонт или восстановление одной ТЭЦ может составлять несколько миллиардов гривен. Это дает негативные последствия для экономики, влияющих даже на эмиграцию.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что из-за массированных ракетных ударов россии почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

Источник: УНН
Теги: война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.