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В ДТЭК призвали украинцев выехать из страны до наступления зимы

В ДТЭК призвали украинцев выехать из страны до наступления зимы

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Глава крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко в интервью “Би-би-си” заявил, что Те украинцы, которые могут себе это позволить, должны быть готовы покинуть страну до наступления зимы, передает УНН.

Детали

Тимченко предупредил, что очередная массированная атака может вывести из строя всю систему. Он заявил, что украинцам следует рассмотреть возможность переезда чтобы снизить нагрузку на энергетическую систему.

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"Это не чрезвычайная ситуация, когда нужно немедленно эвакуироваться, но нам нужно организовать все так, чтобы потребление было максимально эффективным. Если вы будете потреблять меньше, то госпитали с ранеными солдатами будут гарантированно получать электричество", - сказал он.

Добавим

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник не исключает, что Киев может полностью оказаться без света.

Источник: УНН
Теги: война, электроэнергия, ДТЭК
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