В ДТЭК призвали украинцев выехать из страны до наступления зимы

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Глава крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко в интервью “Би-би-си” заявил, что Те украинцы, которые могут себе это позволить, должны быть готовы покинуть страну до наступления зимы, передает УНН.

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Тимченко предупредил, что очередная массированная атака может вывести из строя всю систему. Он заявил, что украинцам следует рассмотреть возможность переезда чтобы снизить нагрузку на энергетическую систему.

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"Это не чрезвычайная ситуация, когда нужно немедленно эвакуироваться, но нам нужно организовать все так, чтобы потребление было максимально эффективным. Если вы будете потреблять меньше, то госпитали с ранеными солдатами будут гарантированно получать электричество", - сказал он.

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Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник не исключает, что Киев может полностью оказаться без света.