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россия должна ощутить болезненные потери: Зеленский о лимите цен на энергоресурсы

россия должна ощутить болезненные потери: Зеленский о лимите цен на энергоресурсы

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил, что лимит цен на российские энергоресурсы должен быть максимально эффективным для того, чтобы страна-агрессор испытала болезненные потери, передает УНН.

Цитата

"Чрезвычайно важно с точки зрения безопасности сделать максимально эффективным ограничение экспортной цены на российские энергоресурсы, которое должно заработать в ближайшее время. россия должна ощутить болезненные потери так же, как она приводит к потерям всех остальных", - заметил он.

Дополнение

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи Украине, в который войдут системы противовоздушной обороны, а также зенитные пушки.

Источник: УНН
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