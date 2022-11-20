С Херсонщины Россия отступала более организованно, чем на предыдущих направлениях – британская разведка

КИЕВ. 20 ноября. УНН. По сравнению с другими отступлениями армии рф, отступление с правобережья Херсонской области произошло относительно организованно. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании в Twitter, передает УНН.

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«Недавнее отступление россии с правобережья Херсонщины произошло относительно организованно по сравнению с предыдущими большими отступлениями россии во время войны. Потери техники, вероятно, исчислялись десятками, а не сотнями, тогда как значительная часть оставшейся техники была успешно уничтожена российскими войсками, чтобы не оставить ее Украине. Этот относительный успех, вероятно, отчасти объясняется более эффективным единым оперативным командованием под руководством генерала сергея суровикина. Тем не менее, в армии до сих пор наблюдается раскол из-за плохого руководства младшего и среднего уровня, а также из-за культуры прикрытия. К примеру, за последние месяцы две роты, подчиненные восточному военному округу, скрылись после убийства их командира. Другие офицеры, вероятно, солгали, пытаясь скрыть инцидент», – говорится в сообщении.

Напомним

Британская разведка сообщила, что россия, вероятно, попытается перебросить часть войск, выведенных из Херсона, в район Бахмута Донецкой области.



