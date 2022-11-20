75 процентов россиян поддерживают российскую агрессию против Украины - разведка

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию “KysvPost”, что 75% россиян поддерживают агрессию против Украины, передает УНН.

“Политика кремля, это не политика всего населения России. Хотя, по некоторым оценкам, 75 процентов населения России поддерживают войну против Украины. Это результат кремлевской пропаганды в течение длительного времени, более 10 лет. Мы наблюдали такую ситуацию при Советском Союзе, такая же угроза. Кто враг? Запад. Это тоже самое. Ничего нового”, – отметил представитель военной разведки Украины.

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