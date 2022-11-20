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Пенитенциарная служба Грузии заявила об отсутствии доказательств отравления Саакашвили

Пенитенциарная служба Грузии заявила об отсутствии доказательств отравления Саакашвили

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Пенитенциарная служба Грузии опровергла заявление адвоката об отравлении находящегося в заключении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом УНН сообщает со ссылкой на местные СМИ.

О том, что причина ухудшения здоровья Саакашвили — отравление, накануне заявил его адвокат Валерий Гелбахиани. По его словам, зарубежная экспертиза подтвердила наличие в его организме отравляющих веществ. Адвокат обещает обнародовать подробности в начале будущей недели.

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«Осужденный Саакашвили находится под медицинским наблюдением в больнице, принимаются соответствующие медицинские меры. Во избежание дезинформации, призываем всех воздерживаться от распространения непроверенной и необоснованной информации», — говорится в заявлении службы по исполнению наказаний.

Ведомство подчеркивает, что никто не предоставил никаких официальных документов, доказывающих голословные утверждения об отравлении Саакашвили.

Мать Михаила Саакашвили, Гиули Аласания, утверждает, что в его организме обнаружено повышенное содержание тяжелых металлов: ртути, бария, таллия.

Источник: УНН
Теги: отравление, Грузия, Саакашвили
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