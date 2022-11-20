Российские спецслужбы планируют провокации на белорусских объектах критической инфраструктуры, в частности, на АЭС

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Известно, что в ближайшее время на территории беларуси запланировано проведение ряда терактов – искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. Место проведения вероятных «инцидентов» – территории, граничащих с границами стран ЕС и Украины, в частности, гродненской и брестской областей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию обнародованную ГУР МОУ.

Одна из главных целей – белорусская атомная электростанция «Островец».

Детали

Разработкой и реализацией «проекта» занимаются российские спецслужбы. В то же время белорусский кдб просто поставлен в известность.

Ответственными за теракты традиционно назначат граждан стран НАТО и Украины, которые будут переодеты в белорусскую военную форму.

В настоящее время подразделения белорусских кдб, мвс и пограничных войск уже приведены в состояние повышенной боевой готовности.

По мнению разработчиков «проекта», все это должно ускорить втягивание белорусской армии в войну в Украине на стороне оккупантов. А также создать необходимое для кремля общественное мнение в белорусском обществе.

Напомним

АЭС «Островец» построен режимом лукашенко в 2020 году по российскому проекту и на российские деньги. Международные эксперты отмечают, что строительство прошло с грубыми нарушениями технологических и экологических норм. Европейский парламент принял резолюцию по безопасности на белорусской атомной электростанции «Островец» и выразил глубокую обеспокоенность в связи с началом ее коммерческой эксплуатации.

Сразу после запуска в работу на станции произошло несколько серьезных аварий, сопровождавшихся взрывами оборудования.