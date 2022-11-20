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Подоляк рассказал, какое оружие нужно Украине для победы

Подоляк рассказал, какое оружие нужно Украине для победы

Михаил Подоляк

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал в интервью AFP, какое оружие нужно Украине для победы, сообщает УНН.

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«Нам еще нужно 150-200 танков, около 300 единиц бронетехники, сотня артиллерийских систем, 50-70 реактивных систем залпового огня, включая грозные американские HIMARS, которых Украина уже имеет несколько единиц, а также 10-15 противоракет систем, системы авиационной обороны, чтобы закрыть небо», – сказал Подоляк.

Он также упомянул американские ракеты ATACMS, имеющие радиус действия 300 километров. Дальность вооружения, которое сейчас располагает Украиной, едва превышает 80 километров.

По мнению Подоляка, такие ракеты «приблизили бы конец войны», позволив Украине «уничтожить крупные российские военные склады», расположенные глубоко в оккупированных районах, которые пока недоступны.

Киеву "не нужно" атаковать военные цели внутри России, заявил советник.

«Война закончится, когда мы возобновим контроль над нашими границами и когда Россия будет бояться Украины», – заявил Подоляк.

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Источник: УНН
Теги: вооружение, война
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