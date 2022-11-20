КИЕВ. 20 ноября. УНН. Министр обороны Новой Зеландии Пини Хенаре прибыл в Украину и встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Об этом говорится на сайте Минобороны Украины, передает УНН.

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"Впервые в истории министр обороны Новой Зеландии прибыл в Украину. Такую важную миссию осуществил министр обороны Пини Хенаре, который встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым", – говорится в сообщении.

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Как отметили, во время встречи стороны подробно обсудили развитие двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, реализацию совместных проектов по усилению возможностей сил обороны Украины, подготовку украинских защитников и помощь Новой Зеландии в разминировании территорий Украины.

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"Мы провели продуктивный разговор и определили наши перспективные планы. Я услышал о необходимых потребностях для украинских воинов, которые героически защищают свою землю. Будем и дальше решать вопросы дальнейшей помощи украинцам совместно с нашим правительством. Мы поддерживаем Украину, применяем санкционное давление на россию и верим в вашу победу. Вы являетесь свободным народом!" – сказал Хенаре.

Напомним

Новая Зеландия усилит военную поддержку Украины в ответ на полномасштабное вторжение россии. В частности, отправит в Великобританию еще 66 военных для обучения украинских военных, увеличит финансирование на оборудование и припасы для украинской обороны и поддержку глобальной продовольственной безопасности.