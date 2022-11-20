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Франция передала Украине ЗРК Crotale и РСЗО

Франция передала Украине ЗРК Crotale и РСЗО

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Франция передала Украине два зенитно-ракетных комплекса Crotale и две реактивные системы залпового огня LRU. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекарню изданию Le Journal du Dimanche, передает УНН.

Детали

"Киев получил от Франции две ракетные батареи Crotale для ПВО и две реактивные системы залпового огня LRU для глубокого наземного удара", – сказал министр.

По его словам, украинской армии также нужны радиолокационные станции. Этот запрос сейчас “на рассмотрении”.

"Парламент также проголосовал за фонд поддержки в размере 200 млн евро. Это позволит украинцам размещать заказы на оборудование от французских компаний или обеспечить обслуживание уже поставленных систем", – сообщил Лекорню.

Кроме финансовой и военной помощи, Франция решила обучать украинских военных.

"Наша задача – для начала научить две тысячи человек из 15 тысяч, предложенных Евросоюзом. 400 украинских военных уже прошли обучение, в том числе на технике, которую мы поставляем", – рассказал министр.

Напомним

Государственный концерн "Укроборонпром" сообщил, что Украина совместно со странами НАТО будет производить тяжелое вооружение и военную технику.

Источник: УНН
Теги: Франция, Украина, война
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