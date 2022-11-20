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Новости: Политика
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Украина может вступить в ЕС без завершения войны – Стефанишина

Украина может вступить в ЕС без завершения войны – Стефанишина

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Украина может вступить в Европейский Союз еще до того, как окончательно завершится начатая россией война. Об этом во время Галифакской конференции безопасности в Канаде сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает УНН.

Цитата

"Я не буду делать никаких прогнозов по времени, но когда речь идет о членстве, то динамика войны не будет решающим фактором. Мы можем вступить в ЕС даже в том случае, если война не будет окончательно завершена. Напомню, что мы заключили соглашение об ассоциации, когда Крым был аннексирован и началась война в Донецкой и Луганской областях, но это не повлияло на запуск зоны свободной торговли, даже не было отдельных оговорок", – сообщила Стефанишина.

Напомним

По данным опроса, более 80% украинцев видят Украину в ЕС через 10 лет.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина
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