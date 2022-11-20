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Разжигают геноцид: Кулеба призвал запретить в ЕС российские каналы

Разжигают геноцид: Кулеба призвал запретить в ЕС российские каналы

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал запретить в странах ЕС трансляцию российских пропагандистских каналов, потому что они поддерживают геноцид украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Кулебы.

Цитата

"Разжигание геноцида на российском государственном телевидении в разгаре. Они признают, что россия бомбит критически важную инфраструктуру Украины, чтобы создать невыносимые условия жизни для мирного населения, и призывают к новым ударам. Российская государственная пропаганда в ЕС и других странах должна быть полностью запрещена", – написал Кулеба.

Напомним

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал канцлера Германии Олафа Шольца поставить российскому диктатору владимиру путину ультиматум для прекращения "энергетического геноцида украинцев".

Источник: УНН
Теги: пропаганда, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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