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Президент сообщил о горячих точках на передовой

Президент сообщил о горячих точках на передовой

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил о горячих точках на передовой, пишет УНН.

Детали

Президент Украины рассказал, что наиболее жесткие бои по-прежнему на востоке.

Цитата

"Самые жесткие бои по-прежнему в Донецкой области. Хотя атак этих суток меньше - из-за ухудшения погоды, количество российских обстрелов остается, к сожалению, чрезвычайно большим.

Луганская область – понемногу и с боями двигаемся. В настоящее время на востоке уже почти 400 обстрелов с начала дня. Спасибо каждому и каждому, кто держит позиции и кто помогает нашим силам обороны", - рассказал Глава государства.

Как сообщил Зеленский, на юге и дальше военные держат оборону, уничтожают оккупантов и укрепляются на позициях.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более 4700 ракет. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам Международной организации Франкофонии.

Источник: УНН
Теги: война с Россией, обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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