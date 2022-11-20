Президент сообщил о горячих точках на передовой

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил о горячих точках на передовой, пишет УНН.

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Президент Украины рассказал, что наиболее жесткие бои по-прежнему на востоке.

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"Самые жесткие бои по-прежнему в Донецкой области. Хотя атак этих суток меньше - из-за ухудшения погоды, количество российских обстрелов остается, к сожалению, чрезвычайно большим.

Луганская область – понемногу и с боями двигаемся. В настоящее время на востоке уже почти 400 обстрелов с начала дня. Спасибо каждому и каждому, кто держит позиции и кто помогает нашим силам обороны", - рассказал Глава государства.

Как сообщил Зеленский, на юге и дальше военные держат оборону, уничтожают оккупантов и укрепляются на позициях.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более 4700 ракет. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам Международной организации Франкофонии.