Подоляк призвал россиян пройти тест "Как сесть за стол переговоров?"
Михаил Подоляк
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter призвал россиян пройти тест "Как сесть за стол переговоров?", пишет УНН.
Детали
Политик призвал Кремль пройти простой IQ тест и выполнить его пункты для того, чтобы Украина села за стол переговоров:
1. Перестать стрелять ракетами по суверенной стране.
2. Убрать оккупационные войска с территории суверенной страны.
3. Вернуться к международному праву, где прописаны границы стран.
Напомним
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление генерала США Марка Милли по поводу маловероятной военной победы Украины и освобождения Крыма военными методами. Он заявил, что война может закончиться раньше, чем Украина уволит все таким путем.
"Ru-IQ"... A simple test. How to sit down at the negotiation table? Three steps:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 20, 2022
1. Stop firing missiles at a sovereign country.
2. Remove troops from the territory of a sovereign country.
3. Return to international law, where borders of countries are prescribed.
Is it hard?