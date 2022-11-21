Подоляк призвал россиян пройти тест "Как сесть за стол переговоров?"

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter призвал россиян пройти тест "Как сесть за стол переговоров?", пишет УНН.

Детали

Политик призвал Кремль пройти простой IQ тест и выполнить его пункты для того, чтобы Украина села за стол переговоров:

1. Перестать стрелять ракетами по суверенной стране.

2. Убрать оккупационные войска с территории суверенной страны.

3. Вернуться к международному праву, где прописаны границы стран.

Напомним

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление генерала США Марка Милли по поводу маловероятной военной победы Украины и освобождения Крыма военными методами. Он заявил, что война может закончиться раньше, чем Украина уволит все таким путем.