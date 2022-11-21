Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,77 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Где ракета, которую С-300 должна была бы сбить?" - эксперт дал предположение, почему в заявлениях стран НАТО ни слова о российской ракете на территории Польши
"Где ракета, которую С-300 должна была бы сбить?" - эксперт дал предположение, почему в заявлениях стран НАТО ни слова о российской ракете на территории Польши
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4920

Подоляк призвал россиян пройти тест "Как сесть за стол переговоров?"

Подоляк призвал россиян пройти тест "Как сесть за стол переговоров?"

Михаил Подоляк

Источник: Getty Images

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter призвал россиян пройти тест "Как сесть за стол переговоров?", пишет УНН.

Детали

Политик призвал Кремль пройти простой IQ тест и выполнить его пункты для того, чтобы Украина села за стол переговоров:

1. Перестать стрелять ракетами по суверенной стране.
2. Убрать оккупационные войска с территории суверенной страны.
3. Вернуться к международному праву, где прописаны границы стран.

Напомним

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление генерала США Марка Милли по поводу маловероятной военной победы Украины и освобождения Крыма военными методами. Он заявил, что война может закончиться раньше, чем Украина уволит все таким путем.

Источник: УНН
Теги: Россия, переговоры, Михаил Подоляк
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.