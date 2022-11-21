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Зеленский: энергетики стабилизировали ситуацию в некоторых регионах

Зеленский: энергетики стабилизировали ситуацию в некоторых регионах

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в некоторых украинских регионах, сообщает УНН.

Цитата

"Восстановление сетей и технических возможностей поставки, разминирование линий электропередачи, ремонты – все продолжается круглосуточно. Удалось облегчить ситуацию в части регионов, где еще вчера было очень много реальных проблем", - сказал он в вечернем видеообращении в воскресенье.

По словам Зеленского, в воскресенье производились отключения энергии для стабилизации потребления в 15 областях Украины, а также в Киеве.

"Больше всего – Винницкая, Сумская, Полтавская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Киевская области и столица. Делаем все возможное и невозможное, чтобы вернуть нормальность жизни Одессе, Харькову и всем нашим городам и общинам", - добавил он.

Напомним

Сегодня, 21 ноября, во всех регионах Украины будут введены плановые отключения электроэнергии.

Источник: УНН
Теги: электричество, обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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