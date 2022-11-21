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Екзит-пол: чинний президент Казахстану Токаєв перемагає на виборах

Екзит-пол: чинний президент Казахстану Токаєв перемагає на виборах

Касим-Жомарт Токаев

Источник: Reuters

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Как показывает экзит-полл, действующий президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев набрал 82,45% голосов на досрочных выборах.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на казахскую службу Радио Свобода.

Детали

В Казахстане объявили данные трех опросов в избирательных участков, по итогам которых победителем выборов считается Касим-Жомарт Токаев, ныне занимающий пост президента.

По данным первого экзит-полла – от международного института региональных исследований «Открытое общество», Касим-Жомарт Токаев набрал 82,45% голосов.

На втором месте идет графа "против всех" - 5,2% голосов.

Всего принявшими участие в голосовании считаются 8 299 501 человек. Самая высокая явка зафиксирована в области Жетиса – 81,42 процента. Самая низкая явка в Алматы – 28,72 процента.

В настоящее время продолжается голосование на избирательных участках за границей. В целом, по данным МИД, в 53 иностранных государствах образовано 68 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей 12 841 человек.

Выборы президента в Казахстане проходили на фоне жалоб независимых наблюдателей на нарушение выборного процесса и задержание активистов, проводивших акции протеста против голосования, считая его несправедливым.

Напомним

Казахстан заявил, что предотвратил попытку государственного переворота со стороны сторонников оппозиционера, арестовав семь человек накануне президентских выборов в эти выходные.

Источник: УНН
Теги: выборы, Казахстан, Токаев
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