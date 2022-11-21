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Новости: Политика
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Дональд Трамп заявил, что не вернется в Twitter

Дональд Трамп заявил, что не вернется в Twitter

Дональд Трамп

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Экс-президент США Дональд Трамп во время своего выступления перед участниками съезда Коалиции еврейских республиканцев заявил, что не хочет возвращаться в Twitter, несмотря на то, что его аккаунт разблокировали, передает УНН.

Детали

Трамп заявил, что не хочет возвращаться в соцсети, поскольку в Twitter, потому что там падает количество пользователей и растет число фейковых аккаунтов.

Трамп призвал всех желающих приобщаться к его собственной соцсети, которую он создал после блокировки его аккаунта в Twitter.

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Напомним

Миллиардер, владелец Twitter Илон Маск после опроса разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter.

Учетные записи Дональда Трампа в соцсетях – Facebook, Instagram и Twitter – были заблокированы в январе 2021 года.

В своем Twitter Илон Маск выложил забавное фото относительно этой ситуации.

Источник: УНН
Теги: Twitter, Дональд Трамп

В тексте упоминаются

Трамп Дональд
Трамп Дональд
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