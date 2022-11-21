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Новости: Политика
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Зеленский выступит на Парламентской ассамблее НАТО

Зеленский выступит на Парламентской ассамблее НАТО

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 21 ноября. УНН. На официальном сайте парламентской ассамблеи НАТО в списке спикеров представлен Президент Украины Владимир Зеленский, который выступит сегодня, 21 ноября, пишет УНН.

Детали

В Мадриде проходит 68-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи НАТО.

Как ожидается, в понедельник на ней выступят генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Испании Педро Санчес и вице-премьер-министерша по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

В ассамблее принимают участие 288 парламентариев из 30 стран альянса, а также стран-партнеров НАТО.

Украина в конце сентября подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке на фоне аннексии Россией украинских территорий.

Многие члены НАТО высказались за скорейшее принятие Украины в альянс.

Источник: УНН
Теги: НАТО, выступление, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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