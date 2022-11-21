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Сделаем все, чтобы мир воспринял украинскую формулу мира, — Зеленский

Сделаем все, чтобы мир воспринял украинскую формулу мира, — Зеленский

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сделает все для того, чтобы мир принял украинскую формулу мира, пишет УНН.

Цитата

"Сразу скажу, что украинскую формулу мира воспринимают в мире чрезвычайно положительно. Она вполне конструктивна и реалистична – в отличие от пустой и лживой российской риторики о якобы их готовности к каким-то там переговорам. Мы сделаем все, чтобы мир воспринял украинскую формулу мира", — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что рассказал партнерам об украинской формуле мира, обращаясь к саммиту Международной организации Франкофонии. Президент также анонсировал "несколько важных международных обращений" на новой неделе.

Напомним

На официальном сайте парламентской ассамблеи НАТО в списке спикеров представлен Президент Украины Владимир Зеленский, который выступит сегодня, 21 ноября.

Источник: УНН
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