Сделаем все, чтобы мир воспринял украинскую формулу мира, — Зеленский

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сделает все для того, чтобы мир принял украинскую формулу мира, пишет УНН.

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"Сразу скажу, что украинскую формулу мира воспринимают в мире чрезвычайно положительно. Она вполне конструктивна и реалистична – в отличие от пустой и лживой российской риторики о якобы их готовности к каким-то там переговорам. Мы сделаем все, чтобы мир воспринял украинскую формулу мира", — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что рассказал партнерам об украинской формуле мира, обращаясь к саммиту Международной организации Франкофонии. Президент также анонсировал "несколько важных международных обращений" на новой неделе.

Напомним

На официальном сайте парламентской ассамблеи НАТО в списке спикеров представлен Президент Украины Владимир Зеленский, который выступит сегодня, 21 ноября.