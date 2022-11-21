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"росэнергоатом" ограничивает МАГАТЭ в доступе к объектам Запорожской АЭС после обстрелов - СМИ

"росэнергоатом" ограничивает МАГАТЭ в доступе к объектам Запорожской АЭС после обстрелов - СМИ

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Российский оператор атомной энергетики "Росэнергоатом" анонсировал ограничения для команды МАГАТЭ в доступе к объектам Запорожской АЭС после мощных обстрелов станции на выходных, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что более десятка взрывов всколыхнули атомную станцию ​​вечером в субботу и воскресенье.

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил, что открывший артиллерийский огонь по Запорожской атомной электростанции "играл с огнем", тогда как его команда готовилась осмотреть ее в понедельник на предмет повреждений после обстрелов на выходных.

"Команда планирует провести оценку в понедельник, сказал Гросси, но российский оператор атомной энергетики "росэнергоатом" заявил, что будут ограничения на то, что команда может проверить", - отмечает издание.

"Если они захотят осмотреть объект, не имеющий никакого отношения к ядерной безопасности, в доступе будет отказано", - заявил государственному росСМИ советник генерального директора "росэнергоатома" Ренат Карчаа.

Дополнение

В результате утренних обстрелов российскими войсками Запорожской АЭС 20 ноября было выведено из строя оборудование, необходимое для запуска 5-го и 6-го энергоблоков, поставляющих электроэнергию на нужды Украины.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
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