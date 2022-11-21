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Глава ВОЗ в Европе приехал в Украину

Глава ВОЗ в Европе приехал в Украину

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге приехал в Украину для обсуждения потребностей в области здравоохранения в зимний период и того, как ВОЗ поддерживает восстановление системы здравоохранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на представительство ВОЗ в Украине.

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«Рады приветствовать регионального директора Ханса Клюге в Украине для проведения серии встреч на высоком уровне с правительством Украины и партнерами для обсуждения потребностей в области здравоохранения в зимний период и того, как ВОЗ поддерживает восстановление системы здравоохранения», - говорится в сообщении.

Дополнение

Всемирная организация здравоохранения ранее предупредила, что для многих пострадавших от войны жителей Украины будущая зима может стать крайне суровой.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВОЗ
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