НАТО будет наращивать помощь Украине для достижения мира на приемлемых условиях – Столтенберг

КИЕВ. 21 ноября. УНН. По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, война россии против Украины должна завершиться за столом переговоров на приемлемых для Киева условиях, поэтому Альянс будет продолжать наращивать военную помощь для ВСУ. Такое заявление Столтенберга прозвучало на заседании Парламентской ассамблеи Альянса в Мадриде, передает корреспондент УНН.

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“Любой конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров. Но мы хотим мирного решения, которое будет приемлемо для Украины, а это определяется успехами на поле боя. Поэтому НАТО должно продолжать расширять поставки (помощи – ред.) Украине”, – сказал Столтенберг.

Напомним

В интервью CBC Йенс Столтенберг заявил, что НАТО исчерпало значительную часть своих запасов оружия и боеприпасов и должно нарастить их производство для дальнейшей поддержки Украины.



Парламентская ассамблея НАТО признала россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал для наказания российских преступников.